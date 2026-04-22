Salon AERO Friedrichshafen 2026 a ouvert ses portes

Article publié le 22 avril 2026 par David Dagouret

Cette édition 2026 enregistre un record historique de 860 exposants.

Le salon AERO a ouvert ses portes ce matin et se tiendra jusqu'au 25 avril. Le salon allemand enregistre un nombre record d'exposants. En effet, près de 860 exposants de 50 pays présentent leurs produits et services liés à l'aviation, un chiffre jamais atteint auparavant dans l'histoire de ce salon de Friedrichshafen.