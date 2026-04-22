Actualité aéronautique
AERO Friedrichshafen 2026 : Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII
Article publié le 22 avril 2026 par David Dagouret
Améliorations majeures pour les modèles Lycoming et TDI : climatisation d'usine, avionique Garmin et connectivité Starlink.
Tecnam a annoncé le lancement officiel de la mise à niveau P2010 MkIII. Dévoilées aujourd'hui au salon AERO Friedrichshafen, les améliorations MkIII seront disponibles sur l'ensemble de la gamme P2010, y compris les modèles P2010 IO-390, P2010 IO-360 et P2010 TDI.
Chaque nouveau P2010 MkIII sort de la chaîne de production avec un nouvel aménagement intérieur gris sophistiqué de série.
Pour les versions équipées de moteurs Lycoming (IO-390 et IO-360), Tecnam introduit un système de climatisation très attendu, conçu en usine. Disponible en option, ce système garantit une cabine parfaitement climatisée quelles que soient les conditions météorologiques.
La certification EASA est attendue pour l'été 2026, suivie de la certification FAA en octobre 2026.
Afin d'optimiser la conscience situationnelle du pilote et la connectivité des passagers, le MkIII introduit des mises à niveau avioniques haut de gamme :
Pack Garmin : cette suite optionnelle transforme le cockpit grâce à des fonctionnalités de pointe, notamment le routage sur les voies de circulation, un système de liste de contrôle amélioré, la vision synthétique 2.0 de Garmin et la connectivité Starlink haut débit pour que la cabine reste connectée au monde, où qu'elle se trouve dans les airs.
Mise à jour du système de gestion de vol (FMS) : Disponible sous forme de mise à jour avionique pour les versions TDI et Lycoming, le FMS met à la disposition du pilote des capacités avancées de planification de vol et de navigation.
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