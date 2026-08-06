Crise à la FFPLUM : démission du président et réorganisation en cours

Article publié le 21 avril 2026 par Aeroweb-fr.net

Lors de la dernière assemblé générale de la fédération française d'ULM, de forte tensions sont apparues, marquées par la démission de son président.

La Fédération Française d'ULM (FFPLUM) a connu ces derniers jours un changement important de sa gouvernance, suite à l’assemblée générale organisée le 11 avril dernier. Lors de cette réunion, la présentation des rapports moral et financier a suscité des réactions critiques de la part des licenciés, mettant en lumière certaines interrogations concernant le fonctionnement et la gestion de la fédération.

Dans un premier temps, le président et le secrétaire général avaient choisi de se maintenir dans leurs fonctions malgré ce contexte. Toutefois, la situation a évolué rapidement dans les jours suivants. Réuni dès le lendemain de l’Assemblée Générale, le Comité Directeur nouvellement élu avait envisagé une remise à plat de la gouvernance via une démission collective du bureau suivie d’un nouveau vote. Cette proposition n’avait pas été retenue.

Le 17 avril, le président en exercice, Christian Santini, ainsi que le secrétaire général, ont finalement annoncé leur démission avec effet immédiat, sans concertation préalable avec le Comité Directeur. Dans une lettre adressée aux licenciés, l’ancien président indique prendre acte du rejet du rapport moral, qu’il interprète comme un désaveu, rendant selon lui difficile la poursuite de ses fonctions sans la confiance de l’assemblée.

Conformément aux statuts de la fédération, l’intérim de la présidence est désormais assuré par la seconde vice-présidente, Laura Mac Donald. Dans le même temps, un Comité Directeur exceptionnel a été convoqué afin d’assurer la continuité des activités et de préparer la mise en place d’un nouveau Bureau Directeur, dont l’élection devra se tenir sous le contrôle de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales.

Malgré ce contexte, la fédération indique maintenir le cap sur ses dossiers prioritaires, en particulier celui de l’arrêté du 17 février 2025 relatif aux conditions d’exploitation des ULM, dit « OPS-ULM ». Ce texte réglementaire, au cœur de discussions avec la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), reste un enjeu majeur pour la communauté ULM. Le Comité Directeur précise vouloir poursuivre les échanges avec les autorités afin de faire valoir ses positions.

Par ailleurs, les statuts de la FFPLUM prévoient la possibilité pour les présidents de clubs de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, sous certaines conditions, afin de remettre en question la composition actuelle du Comité Directeur.

Dans ce contexte de transition, la fédération appelle ses licenciés, clubs et bénévoles à rester mobilisés. Elle souligne que cette période, bien que délicate, s’inscrit dans la continuité de son fonctionnement et de ses missions au service de la pratique de l’ULM en France.