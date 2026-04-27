SUM Air commande jusqu’à huit ATR 72-600

Article publié le 27 avril 2026 par David Dagouret

La nouvelle compagnie régionale sud-coréenne renforce son partenariat avec ATR pour développer des liaisons aériennes dans la région.

SUM Air, la plus récente compagnie aérienne régionale de Corée du Sud, a passé une commande ferme de quatre ATR 72‑600 neufs, accompagnée de quatre options d’achat supplémentaires. Les livraisons sont prévues à partir de 2028.

L’accord a été signé à l’occasion du Forum économique bilatéral France–Corée du Sud, organisé à Séoul en présence du Président de la République française. Il marque une étape clé pour SUM Air, qui a lancé ses opérations commerciales en mars 2026 avec un ATR 72‑600 loué auprès d’Avation.

Fondée en 2022, SUM Air a pour ambition de désenclaver les régions les moins desservies de Corée du Sud, notamment de futures aéroports insulaires, ainsi que les liaisons de courte distance vers des pays voisins comme le Japon et la Chine, en proposant une mobilité aérienne fiable, responsable et abordable.

La compagnie a obtenu son certificat de transporteur aérien (AOC) le 10 mars 2026, à l’issue de plus de trois années de préparation couvrant la formation des équipes, la validation des procédures de sécurité et l’intégration des appareils. Cette nouvelle commande s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement à long terme de SUM Air. Elle permettra à la compagnie d’étendre progressivement son réseau domestique et international, tout en contribuant à l’objectif national de renforcer la connectivité régionale en Corée du Sud.

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