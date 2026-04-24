Embraer : Essais hivernaux réussis pour le KC-390 en Suède

Article publié le 24 avril 2026 par David Dagouret

Le KC-390 Millennium d'Embraer termine avec succès ses essais par temps froid à Vidsel, en Suède.

Embraer a annoncé la réussite d’une campagne intensive de démonstrations en conditions hivernales extrêmes du KC-390 Millennium en Suède. Menée sur le site d’essais militaires de Vidsel, cette opération a mis en évidence les performances exceptionnelles de l’appareil, notamment sa capacité à opérer dans des conditions arctiques et à soutenir les concepts d’emploi agile au combat (ACE).

Au cours de cette campagne par temps froid, l'équipage a rapidement mis en marche les moteurs et les systèmes de l'appareil avant d'effectuer des décollages et atterrissages courts. Le KC-390 a également démontré sa capacité à embarquer et déployer rapidement des véhicules lourds, tels que les véhicules tout-terrain militaires SISU GTT, tout en conservant de l'espace pour les troupes et le matériel supplémentaire. Cette performance confirme l'adéquation parfaite du KC-390 aux missions exigeant une grande réactivité logistique dans des environnements difficiles.

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