beOnd lance une nouvelle liaison entre Paris et Malé dès décembre 2026

Article publié le 27 avril 2026 par David Dagouret

Dès décembre 2026, la compagnie premium beOnd reliera Paris-CDG à Malé en Airbus A321.

La compagnie aérienne premium loisirs beOnd annonce la poursuite de son développement en Europe avec l'ouverture prochaine de nouvelles liaisons vers Paris Charles de Gaulle et London Heathrow.

A partir de décembre 2026, beOnd prévoit de lancer trois vols hebdomadaires entre Malé et Paris Charles de Gaulle, sous réserve des validations réglementaires usuelles.

beOnd se distingue par un positionnement unique sur le marché : une cabine entièrement configurée en classe affaires à bord d'un Airbus A321. Les passagers bénéficieront :

de sièges entièrement inclinables (full-flat)

d'un environnement intimiste et premium

d'un service haut de gamme dédié

Avec l'ouverture de Paris, beOnd renforce son réseau européen déjà composé de destinations telles que Munich, Zurich et Milan et poursuit ainsi son développement sur le segment du voyage loisirs premium.

Les opérations via Dubai Al Maktoum International Airport peuvent être amenées à évoluer en fonction des conditions d'accès à l'espace aérien régional.

Cette nouvelle liaison entre l'Europe et les Maldives confirme l'ambition de beOnd de s'imposer comme un acteur de référence du voyage loisirs premium en proposant une expérience exclusive et entièrement dédiée à la classe affaires.

Horaires des vols :

Vol De Vers Départ Arrivée Fréquence

B4041 Paris (CDG) Dubai (DWC) 14:00 21:45 2, 5, 6

B4041 Dubai (DWC) Malé (MLE) 22:30 06:50 +1 2, 5, 6

B4040 Malé (MLE) Dubai (DWC) 19:00 00:05 +1 1, 4, 6

B4040 Dubai (DWC) Paris (CDG) 00:50 05:20 2, 5, 7

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