Actualité aéronautique
AERO Friedrichshafen 2026 : Turkish Airlines Flight Academy commande 10 Cessna Skyhawk supplémentaires
Article publié le 23 avril 2026 par David Dagouret
Cette commande porte la flotte totale de l'école à 76 appareils Skyhawk.
Textron Aviation Inc. a annoncé aujourd’hui que la Turkish Airlines Flight Academy avait signé un contrat d’achat portant sur 10 appareils Cessna Skyhawk, élargissant ainsi sa flotte de formation afin de répondre à la demande croissante de pilotes de ligne en Europe. La Turkish Airlines Flight Academy exploite actuellement 66 appareils Cessna Skyhawk, ce qui en fait l’une des plus importantes flottes de formation Skyhawk de la région. Les livraisons des nouveaux appareils devraient débuter cette année.
Fondée en 2013, la Turkish Airlines Flight Academy est basée à Aydin, en Turquie, et opère en tant qu’organisme de formation au pilotage détenu à 100 % par Turkish Airlines. L’académie forme des pilotes pour Turkish Airlines et d’autres transporteurs régionaux.
Pour répondre à des besoins de formation croissants, la Turkish Airlines Flight Academy a progressivement élargi sa flotte de Skyhawk, avec la livraison de 51 appareils au cours des cinq dernières années.
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