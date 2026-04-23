Airbus achève la fabrication de la première porte de soute du pont principal de l'A350F en Espagne

Article publié le 23 avril 2026 par David Dagouret

Airbus a assemblé à Illescas la porte de soute géante de son futur cargo.

Airbus a achevé la fabrication et l'assemblage de la première porte de soute du pont principal de l'avion-cargo A350F sur son site d'Illescas, en Espagne. Le composant a été livré à la chaîne d'assemblage final (FAL) de Toulouse, où il sera intégré au fuselage du premier avion d'essai et soumis à des essais dans les semaines à venir. Airbus fabrique deux A350F destinés aux essais en vol de 2026 à 2027.

La porte de soute du pont principal de l'A350F est la plus grande du secteur. Dotée d'une largeur de découpe de 4,5 mètres et d'une ouverture de 4,3 mètres de haut, elle est conçue pour rendre les opérations de chargement et de déchargement plus faciles, plus rapides et plus sûres. Située à l'arrière du fuselage afin de maintenir un centre de gravité optimal pendant le chargement, la porte est fabriquée à partir de matériaux composites et dispose d'un système d'actionnement électrique pour l'ouverture et la fermeture.

L'usine Airbus d'Illescas est l'un des principaux centres de fabrication de surfaces composites complexes et de grande taille de la société. Elle fabrique les revêtements et assemble la porte avant sa livraison en vue de son intégration dans le fuselage.

Dans le cadre du processus de production de présérie, les premières portes de soute du pont principal seront installées à Toulouse. Une fois la production en série lancée, la porte de soute du pont principal sera livrée d’Illescas à Hambourg pour être intégrée à la partie arrière du fuselage et pour l’installation des systèmes d’actionnement. De là, cette section du fuselage sera transportée vers la chaîne d’assemblage final (FAL) à Toulouse, conformément au processus de production d’Airbus.

Grâce à une autonomie pouvant atteindre 8 700 kilomètres avec une charge utile maximale de 111 tonnes, il permettra aux opérateurs de le déployer sur des liaisons internationales long-courriers. Composé à plus de 70 % de matériaux avancés, l’A350F est 46 tonnes plus léger que ses concurrents.

Équipé des derniers moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, l’avion permettra de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone de près de 20 % par rapport aux appareils de la génération précédente offrant une capacité charge utile-autonomie similaire. Il s’agit du seul avion-cargo répondant pleinement aux normes d’émissions de CO₂ de l’OACI pour 2027. L'A350F pourra fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant aviation durable (SAF) dès sa mise en service, l'objectif étant d'atteindre une capacité de 100 % d'ici 2030, comme pour tous les appareils Airbus.

À la fin du mois de mars 2026, l'A350F comptait 101 commandes enregistrées auprès de 14 clients.

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