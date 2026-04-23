AERO Friedrichshafen 2026 : Première commande ferme pour l'INTEGRAL S d'AURA AERO

Article publié le 23 avril 2026 par David Dagouret

AURA AERO enregistre sa première commande ferme d'INTEGRAL S. OK AVIATION Group devient le client de lancement en République tchèque.

À l’occasion du salon AERO Friedrichshafen 2026, AURA AERO annonce la signature de la première commande ferme de son INTEGRAL S par OK AVIATION, opérateur basé en République tchèque. Présent sur le salon avec les modèles INTEGRAL R et INTEGRAL S.

Depuis 1990, OK AVIATION Group est un acteur établi de l’aviation privée en République tchèque. Basé à l’aéroport de Příbram, le groupe propose une offre complète de services autour du vol privé, incluant notamment la vente d’avions, la formation, la maintenance et le charter.

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