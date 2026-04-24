Douze aéroports français reçoivent le label aérobio

Article publié le 24 avril 2026 par David Dagouret

L'association Aéro Biodiversité récompense 12 plateformes, dont Paris-CDG et Ajaccio (Niveau 4).

En clôture de son Assemblée Générale, l’association Aéro Biodiversité a récompensé l’engagement écologique de 12 plateformes aéroportuaires françaises au sein de la Maison de l'environnement de Paris-Orly.

Douze aéroports ont reçu le label aérobio ou un renouvellement de label, afin de récompenser leurs actions et leur engagement environnemental :

Label aérobio Niveau 1 : Angers (LFJR), St Martin (SFG), Toulouse Francazal (LFBF), Tours-Val de Loire (TUF)

Label aérobio Niveau 2 : Cannes Mandelieu (CEQ), Le Bourget (LBG)

Label aérobio Niveau 3 : Bastia-Poretta (BIA), Carcassonne-Sud de France (CCF), Golfe de Saint-Tropez (LTT) et Paris-Orly (ORY)

Label aérobio Niveau 4 : Ajaccio Bonaparte (AJA) et Paris-Charles de Gaulle (CDG)

Créé en 2020, le label aérobio a pour objectif de valoriser l’engagement des terrains aéronautiques et les actions concrètes effectuées en faveur de la biodiversité aéroportuaire.

Pour obtenir le label, les aéroports s’engagent dans un processus d’évaluation exigeant : ils constituent un dossier détaillé documentant leurs actions concrètes, sur la base d’un référentiel de critères scientifiques rigoureux établis par le comité scientifique de l’association.

Le label aérobio se décline en cinq niveaux de progression. Son attribution repose sur un processus structuré en trois étapes distinctes : l’association accompagne d’abord la plateforme dans la préparation de son dossier et de son évaluation, sur la base d’une grille commune ; une certification externe indépendante vérifie ensuite la cohérence de l’ensemble ; enfin, le Comité scientifique procède à l’audit final, incluant une visite sur site, et prend collégialement la décision de labellisation.

Le label évalue la performance des sites à travers quatre piliers stratégiques : la préservation de la biodiversité, l’implication du personnel, la communication et l’ancrage territorial. Cette distinction est accordée pour une durée de cinq ans, avec un suivi régulier réalisé par l’association.

Depuis 2023, la préservation des prairies aéroportuaires est officiellement intégrée à la Stratégie Nationale Biodiversité 2030. Cette reconnonnaissance de l’état fixe des objectifs ambitieux en faveur du label « aérobio » (Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, 2023), le plaçant au cœur des politiques de transition écologique du territoire. Gage de sa robustesse et de son impartialité, le processus de labellisation a également été audité et validé par le Bureau Veritas au début de l’année 2024.

Les labels aérobio ont ainsi été remis aux représentants des aéroports lauréats par Thierry Bourgoin, en présence de François Bouvier, Président d’honneur ; Lionel Guérin, Président de l’association et Denis Leluc, vice-président.

L’année 2025 représente une étape majeure pour le label « aérobio ». Avec 12 terrains engagés dans le processus de labellisation, l’association a atteint un niveau d’activité historique. Ce succès témoigne de l’engagement croissant des gestionnaires aéroportuaires en faveur de la préservation de la biodiversité. Six aéroports sont candidats au label en 2026.