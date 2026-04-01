Clap de fin pour la compagnie Air Antilles

Article publié le 27 avril 2026 par Aeroweb-fr.net

Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre prononce la liquidation judiciaire d'Air Antilles. Fin des opérations immédiate pour la compagnie guadeloupéenne.

Le couperet est tombé pour Air Antilles. Saisi du dossier de la compagnie régionale, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé, ce lundi, la liquidation judiciaire de l'entreprise. Cette décision s'accompagne d'un arrêt immédiat des opérations, mettant fin à des mois d'incertitude pour les salariés et les usagers du réseau antillais.

Au cœur de cette décision brutale, l’impossibilité pour les juges consulaires de retenir une offre de reprise. Malgré les tentatives de sauvetage et l'intérêt manifesté par certains repreneurs, le tribunal a estimé qu'aucun dossier ne présentait les garanties financières et opérationnelles suffisantes pour assurer la pérennité de l'activité.

La situation comptable de la compagnie était devenue critique. Avec un passif estimé à environ 56 millions d'euros, Air Antilles se trouvait dans une impasse structurelle. Ces difficultés financières chroniques, accentuées par un contexte économique global tendu, ont fini par l’emporter sur la volonté de maintenir ce fleuron de l’aviation régionale française.

L'arrêt des vols est effectif dès aujourd'hui. Pour les passagers, c'est un séisme : Air Antilles était un acteur incontournable de la continuité territoriale. La compagnie assurait quotidiennement des liaisons vitales entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Ce retrait laisse de nombreuses communautés isolées et pose la question urgente de la reprise de ces lignes stratégiques. Si la concurrence, notamment Air Caraïbes ou de plus petits opérateurs locaux, pourrait absorber une partie du trafic, la disparition d'Air Antilles réduit mécaniquement l'offre et pourrait entraîner, à court terme, une tension sur les tarifs et les capacités de transport.

Désormais, la procédure va entrer dans sa phase de réalisation des actifs. Les avions, les créneaux horaires et les équipements techniques seront vendus pour tenter d'apurer une partie des dettes. Pour les personnels de la compagnie, l'heure est au choc. L'accompagnement social des équipes au sol et des équipages sera le prochain grand défi des autorités locales et des services de l'État dans un bassin d'emploi déjà fragilisé.

C’est une page sombre de l’aviation ultramarine qui s’écrit aujourd'hui, marquant la fin d’un modèle qui n’aura pas réussi à trouver son équilibre face aux exigences du marché actuel.

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