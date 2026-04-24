Actualité aéronautique

Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires

Article publié le 24 avril 2026 par David Dagouret

Le loueur Abelo convertit trois options en commandes fermes pour l'ATR 72-600. Avec 36 appareils en commande, Abelo renforce sa flotte régionale pour 2027.

ATR 72-600

ATR 72-600

© ATR

Le loueur de turbopropulseurs Abelo confirme trois options supplémentaires d’ATR 72-600, issues d’un accord signé avec ATR lors de l’édition 2023 du salon aéronautique de Dubaï.

Ces trois options supplémentaires désormais exercées, le nombre d’appareils fermes commandés par Abelo à ce jour passe à 36 ; le loueur conserve par ailleurs neuf options et droits d’achat. Les livraisons sont prévues pour 2027.

ATR

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