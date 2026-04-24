Actualité aéronautique
Abelo confirme 3 ATR 72-600 supplémentaires
Article publié le 24 avril 2026 par David Dagouret
Le loueur Abelo convertit trois options en commandes fermes pour l'ATR 72-600. Avec 36 appareils en commande, Abelo renforce sa flotte régionale pour 2027.
Le loueur de turbopropulseurs Abelo confirme trois options supplémentaires d’ATR 72-600, issues d’un accord signé avec ATR lors de l’édition 2023 du salon aéronautique de Dubaï.
Ces trois options supplémentaires désormais exercées, le nombre d’appareils fermes commandés par Abelo à ce jour passe à 36 ; le loueur conserve par ailleurs neuf options et droits d’achat. Les livraisons sont prévues pour 2027.
Sur le même sujet
- 08/08 Air France transportera le Pape Léon XIV à l’occasion de sa visite en France du 25 au 28 septembre 2026
- 08/08 Daher Aircraft livre le 400e Kodiak
- 08/08 Airbus : livraisons et commandes du mois de juillet 2026
- 06/08 La Colombie commande deux Embraer KC-390 Millennium
- 06/08 Icelandair loue 6 Airbus A320neo supplémentaires chez Aircastle
- 03/08 Daher livre le premier TBM 980 au Brésil
- 03/08 La FAA certifie le Boeing 737 Max 7 pour le service commercial
- 03/08La nouvelle réglementation de la formation des instructeurs ULM entrera en vigueur en février 2027
- 30/07 Emirates recrute son personnel de cabine dans 5 villes françaises en août
- 30/07 Aircalin confirme son Paris – Nouméa via Bangkok et attend son premier A350-900
- 30/07 Transformation de la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur
- 30/07 Farnborough 2026 : BermudAir commande 10 Airbus A220
- 29/07 Emirates et Bulgari dévoilent leur nouvelle collection 2026 de trousses de voyage
- 29/07 La DGA réceptionne le 50e et dernier Mirage 2000D rénové à mi-vie
- 29/07 Embraer décroche la triple certification pour le Praetor 500E
- 29/07 SAS commande 18 Airbus A330-900 pour sa flotte long-courrier
- 29/07 Air Peace prend livraison de son premier Embraer E175 neuf
- 29/07 Air France confie ses salons CDG au chef Yves Camdeborde
- 28/07 Le Beluga ST 4 prend sa retraite au musée Aeroscopia
- 28/07Le premier Airbus A350-1000ULR du Project Sunrise arrive à Toulouse après un vol record de plus de 24 heures depuis Melbourne
En direct des forums