AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

En 2026, Aviation Sans Frontières confirme cette dynamique avec une troisième édition au Bourget, un objectif de 4 000 coureurs, et une première déclinaison à Lyon.

Après avoir réuni plus d’un millier de participants dès sa première édition, puis confirmé son attractivité en 2025, la course revient en 2026 à l’Aéroport de Paris-Le Bourget pour une troisième année consécutive.

Le format reste fidèle à l’esprit de l’événement : une course de 10 km chronométrée, une marche ouverte à tous.

En 2026, l’AéroRun s’ouvre pour la première fois à un second territoire. Une édition sera organisée le 28 juin sur le site de l’Aéroport de Lyon-Bron. Les participants auront l’occasion de prendre part à une course de 10 km chronométrée sur une piste habituellement fermée au public.

Informations pratiques

Paris-Le Bourget



Date : 18 octobre 2026

Lieu : Aéroport de Paris-Le Bourget

Ouverture des dossards solidaires dès le 21 avril 2026 sur DIFT

Ouverture des inscriptions au public à partir du 1er juin 2026

Lyon-Bron