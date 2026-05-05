Actualité aéronautique
AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret
En 2026, Aviation Sans Frontières confirme cette dynamique avec une troisième édition au Bourget, un objectif de 4 000 coureurs, et une première déclinaison à Lyon.
Après avoir réuni plus d’un millier de participants dès sa première édition, puis confirmé son attractivité en 2025, la course revient en 2026 à l’Aéroport de Paris-Le Bourget pour une troisième année consécutive.
Le format reste fidèle à l’esprit de l’événement : une course de 10 km chronométrée, une marche ouverte à tous.
En 2026, l’AéroRun s’ouvre pour la première fois à un second territoire. Une édition sera organisée le 28 juin sur le site de l’Aéroport de Lyon-Bron. Les participants auront l’occasion de prendre part à une course de 10 km chronométrée sur une piste habituellement fermée au public.
Informations pratiques
Paris-Le Bourget
- Date : 18 octobre 2026
- Lieu : Aéroport de Paris-Le Bourget
- Ouverture des dossards solidaires dès le 21 avril 2026 sur DIFT
- Ouverture des inscriptions au public à partir du 1er juin 2026
Lyon-Bron
- Date : 28 juin 2026
- Lieu : Aéroport de Lyon-Bron
- Ouverture des inscriptions et des dossards solidaires : À partir du 21 avril 2026 sur DIFT
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik