Rafale Solo Display 2026 : une nouvelle livrée pour l'ambassadeur de l'armée de l'Air et de l'Espace

Article publié le 1 mai 2026 par David Dagouret

C’est un moment toujours très attendu par la communauté aéronautique : le Rafale Solo Display (RSD) a officiellement présenté ses nouvelles couleurs pour la saison 2026, un design une nouvelle fois confié au talent de Régis Rocca.

À quelques jours du coup d’envoi de la saison des meetings, l’armée de l’Air et de l’Espace a révélé fin avril la nouvelle livrée du Rafale qui représentera le Rafale Solo Display lors des démonstrations en vol cette année.

Pour ce nouveau millésime, les autorités militaires ont une nouvelle fois fait appel à Régis Rocca. Nommé Peintre de l’Air et de l’Espace, l'artiste n'en est pas à son coup d'essai : il collabore avec le programme Rafale Solo Display depuis 2009.

Si la livrée 2026 du Rafale Solo Display s'inscrit dans la lignée de ses aînées de 2024 et 2025, elle se distingue par une nouvelle réinterprétation. Pour un œil non averti, la ressemblance avec les schémas de peinture précédents pourrait suggérer une simple reconduction. Pourtant, pour les spécialistes et les habitués des tarmacs, la livrée 2026 marque une réelle différence, notamment dans le traitement graphique du drapeau français.

Le Rafale Solo Display n'est pas seulement une démonstration de voltige de haute précision ; c’est une vitrine technologique et un outil de rayonnement. La livrée joue un rôle crucial dans cette mission. Elle doit être immédiatement identifiable, que ce soit lors d'un passage à basse altitude à 800 km/h ou sur le statique d'un salon international.

Vous pourrez notamment l'admirer lors de rendez-vous majeurs comme le meeting de Compiègne, La Ferté-Alais ou Muret.