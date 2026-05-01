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Rafale Solo Display 2026 : la nouvelle livrée signée Régis Rocca dévoilée

Média publié le 1 mai 2026 - Source : Armée de l'Air

Rafale Solo Display 2026 : la nouvelle livrée signée Régis Rocca dévoilée

© Armée de l'air

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