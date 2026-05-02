Actualité aéronautique
Fin des activités de Spirit Airlines
Article publié le 2 mai 2026 par David Dagouret
Après 33 ans de service, Spirit Airlines annonce l'arrêt immédiat de ses vols. Faillite, annulations massives et impact sur 11 100 salariés : retour sur la fin du géant low-cost.
C'est un séisme pour le secteur aérien américain. Après des années de lutte financière, l'échec de son projet de fusion avec JetBlue et une restructuration complexe, le pionnier du "Ultra Low-Cost" aux États-Unis tire sa révérence.
Spirit Airlines a entamé, ce 2 mai 2026, la cessation progressive et immédiate de ses activités. Tous les vols de la compagnie low-cost sont annulés et le service client n'est plus assuré pour gérer les milliers de passagers bloqués.
Spirit Airlines a débuté ses activités en 1983 et après des difficultés financières importantes, la compagnie a tiré sa révérence après 33 années d'exploitations. Le siège social était à Fort Lauderdale, en Floride. Spirit exploitait 5 013 vols vers 88 destinations aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale, au Panama et en Colombie.
La compagnie employait plus de 11 100 salariés. Le licenciement des salariés représente l'une des plus grosses pertes d'emplois dans l'aérien américain de ces dernières années.
Sur le même sujet
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik