Fin des activités de Spirit Airlines

Article publié le 2 mai 2026 par David Dagouret

Après 33 ans de service, Spirit Airlines annonce l'arrêt immédiat de ses vols. Faillite, annulations massives et impact sur 11 100 salariés : retour sur la fin du géant low-cost.

C'est un séisme pour le secteur aérien américain. Après des années de lutte financière, l'échec de son projet de fusion avec JetBlue et une restructuration complexe, le pionnier du "Ultra Low-Cost" aux États-Unis tire sa révérence.

Spirit Airlines a entamé, ce 2 mai 2026, la cessation progressive et immédiate de ses activités. Tous les vols de la compagnie low-cost sont annulés et le service client n'est plus assuré pour gérer les milliers de passagers bloqués.

Spirit Airlines a débuté ses activités en 1983 et après des difficultés financières importantes, la compagnie a tiré sa révérence après 33 années d'exploitations. Le siège social était à Fort Lauderdale, en Floride. Spirit exploitait 5 013 vols vers 88 destinations aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique, en Amérique centrale, au Panama et en Colombie.

La compagnie employait plus de 11 100 salariés. Le licenciement des salariés représente l'une des plus grosses pertes d'emplois dans l'aérien américain de ces dernières années.

Sur le même sujet