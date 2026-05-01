France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale

Article publié le 1 mai 2026 par David Dagouret

France Air Expo s'installe à l'aéroport de Lyon-Bron les 4, 5 et 6 juin prochains pour une édition placée sous le signe de l'innovation durable et de l'emploi.

Le monde de l’aviation légère et d'affaires se donne rendez-vous en juin prochain sur le tarmac de Lyon-Bron (LFLY). Durant trois jours, cet événement rassemble l’ensemble des acteurs de l’aviation légère et d’affaires, faisant de Lyon le point de rencontre des pilotes, des aéroclubs, des professionnels et des passionnés.

Pour cette édition 2026, l’organisation a vu grand. L’exposition s'étendra sur plus de 60 000 m², accueillant 175 exposants et marques internationales. Au total, plus de 60 appareils neufs seront présentés sur le statique, offrant un panorama complet de la production mondiale actuelle.

L'un des enjeux majeurs de ce salon sera la transition écologique. Le secteur est engagé dans une course vers la décarbonation, et France Air Expo servira de vitrine aux dernières avancées. Les nouvelles technologies embarquées et les concepts de mobilité aérienne urbaine (UAM) seront également au centre des échanges.

Le salon mettra à l’honneur les fleurons de l'industrie nationale. Aux côtés des grands constructeurs internationaux, les leaders français comme Daher, Aura Aero ou encore Robin Aircraft exposeront leur savoir-faire.

Dans un contexte de forte croissance et de besoins en recrutement, le salon met également à l’honneur les métiers de l’aéronautique. Un espace dédié, proposé en partenariat avec l’Académie Aéronautique et Spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet aux jeunes, aux étudiants et aux personnes en reconversion de rencontrer les entreprises qui recrutent, de découvrir les formations et de s’orienter vers les carrières de demain.

Comme lors de l'édition précédente, Aeroweb renouvelle cette année encore son engagement en tant que partenaire média officiel afin d'assurer une couverture complète de l'événement.