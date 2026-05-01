Actualité aéronautique
France Air Expo 2026 à Lyon-Bron : le rendez-vous incontournable de l’aviation générale
Article publié le 1 mai 2026 par David Dagouret
France Air Expo s'installe à l'aéroport de Lyon-Bron les 4, 5 et 6 juin prochains pour une édition placée sous le signe de l'innovation durable et de l'emploi.
Le monde de l’aviation légère et d'affaires se donne rendez-vous en juin prochain sur le tarmac de Lyon-Bron (LFLY). Durant trois jours, cet événement rassemble l’ensemble des acteurs de l’aviation légère et d’affaires, faisant de Lyon le point de rencontre des pilotes, des aéroclubs, des professionnels et des passionnés.
Pour cette édition 2026, l’organisation a vu grand. L’exposition s'étendra sur plus de 60 000 m², accueillant 175 exposants et marques internationales. Au total, plus de 60 appareils neufs seront présentés sur le statique, offrant un panorama complet de la production mondiale actuelle.
L'un des enjeux majeurs de ce salon sera la transition écologique. Le secteur est engagé dans une course vers la décarbonation, et France Air Expo servira de vitrine aux dernières avancées. Les nouvelles technologies embarquées et les concepts de mobilité aérienne urbaine (UAM) seront également au centre des échanges.
Le salon mettra à l’honneur les fleurons de l'industrie nationale. Aux côtés des grands constructeurs internationaux, les leaders français comme Daher, Aura Aero ou encore Robin Aircraft exposeront leur savoir-faire.
Dans un contexte de forte croissance et de besoins en recrutement, le salon met également à l’honneur les métiers de l’aéronautique. Un espace dédié, proposé en partenariat avec l’Académie Aéronautique et Spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, permet aux jeunes, aux étudiants et aux personnes en reconversion de rencontrer les entreprises qui recrutent, de découvrir les formations et de s’orienter vers les carrières de demain.
Comme lors de l'édition précédente, Aeroweb renouvelle cette année encore son engagement en tant que partenaire média officiel afin d'assurer une couverture complète de l'événement.
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget