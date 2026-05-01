Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer

Article publié le 11 mai 2026 par Aeroweb-fr.net

Un accident aérien impliquant un Fouga Magister s'est produit ce lundi 11 mai 2026 en Seine et Marne. L'appareil, qui venait de décoller de Melun, s'est écrasé, entraînant le décès des deux occupants.

Un accident tragique d'un Fouga Magister s'est produit aujourd'hui dans l'après-midi à proximité de la forêt de Fontainebleau. L'appareil, un avion de collection emblématique reconnaissable à son empennage en "V", avait décollé un peu plus tôt de l'aérodrome de Melun-Villaroche.

L'accident s'est déroulé aux alentours de 16 heures. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, une détonation aurait été entendue, suivie de l'apparition d'une boule de feu dans le ciel avant que l'appareil ne chute vers le massif forestier.

Alertés à 16h15, les services de secours, incluant d'importantes forces de sapeurs-pompiers et les services de gendarmerie, se sont immédiatement projetés sur la zone d'impact, particulièrement difficile d'accès en raison de la densité de la végétation. À leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès des deux personnes présentes à bord.

Comme il est d'usage pour tout accident aérien, une enquête judiciaire a été ouverte. Les enquêteurs du BEA ou de la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) devront déterminer les causes exactes du drame.

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