Actualité aéronautique
Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
Article publié le 11 mai 2026 par Aeroweb-fr.net
Un accident aérien impliquant un Fouga Magister s'est produit ce lundi 11 mai 2026 en Seine et Marne. L'appareil, qui venait de décoller de Melun, s'est écrasé, entraînant le décès des deux occupants.
Un accident tragique d'un Fouga Magister s'est produit aujourd'hui dans l'après-midi à proximité de la forêt de Fontainebleau. L'appareil, un avion de collection emblématique reconnaissable à son empennage en "V", avait décollé un peu plus tôt de l'aérodrome de Melun-Villaroche.
L'accident s'est déroulé aux alentours de 16 heures. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, une détonation aurait été entendue, suivie de l'apparition d'une boule de feu dans le ciel avant que l'appareil ne chute vers le massif forestier.
Alertés à 16h15, les services de secours, incluant d'importantes forces de sapeurs-pompiers et les services de gendarmerie, se sont immédiatement projetés sur la zone d'impact, particulièrement difficile d'accès en raison de la densité de la végétation. À leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès des deux personnes présentes à bord.
Comme il est d'usage pour tout accident aérien, une enquête judiciaire a été ouverte. Les enquêteurs du BEA ou de la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA) devront déterminer les causes exactes du drame.
IMAGE D'ILLUSTRATION :
Sur le même sujet
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik