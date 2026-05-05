Actualité aéronautique
Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion
Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret
Corsair monte en gamme à l'aéroport Roland-Garros avec un nouveau salon de 138 m²
Dans le cadre de sa montée en gamme, Corsair renforce l’expérience proposée à ses passagers avec l’ouverture d’un nouveau salon Business à l’aéroport Roland-Garros. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans l’évolution du positionnement de la compagnie, avec la volonté de proposer un parcours plus fluide, cohérent et qualitatif, du sol à bord.
Inauguré le 14 avril, notamment en présence de Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair, Thomas Dubus, Président du Directoire de l’aéroport de La Réunion, ainsi que de représentants institutionnels et de la presse, ce nouvel espace vient enrichir l’expérience des passagers premium au départ de l’île
D’une superficie de 138 m², le salon peut accueillir jusqu’à 42 passagers. Il propose différents espaces pensés pour s’adapter aux besoins de chacun : travail, détente, restauration et services, dans un environnement confortable et apaisant.
Conçu par l’agence BRANCHE (Vladimir Mazur), le salon a été imaginé autour de l’expérience passager, avec une organisation fluide des espaces et une ambiance inspirée des lumières et des tonalités de La Réunion. Le projet s’appuie également sur des savoir-faire locaux, avec la participation d’entreprises et d’artisans réunionnais.
Le salon est accessible en priorité aux passagers Business et aux membres Platinum. Il est également proposé à la réservation, dans la limite des places disponibles, sur le site Corsair, au comptoir de l’aéroport ou auprès des agences de voyage, au tarif de 60 €.
Sur le même sujet
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik