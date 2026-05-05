Corsair inaugure son nouveau salon Business à La Réunion

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

Corsair monte en gamme à l'aéroport Roland-Garros avec un nouveau salon de 138 m²

Dans le cadre de sa montée en gamme, Corsair renforce l’expérience proposée à ses passagers avec l’ouverture d’un nouveau salon Business à l’aéroport Roland-Garros. Cette inauguration marque une nouvelle étape dans l’évolution du positionnement de la compagnie, avec la volonté de proposer un parcours plus fluide, cohérent et qualitatif, du sol à bord.

Inauguré le 14 avril, notamment en présence de Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair, Thomas Dubus, Président du Directoire de l’aéroport de La Réunion, ainsi que de représentants institutionnels et de la presse, ce nouvel espace vient enrichir l’expérience des passagers premium au départ de l’île

D’une superficie de 138 m², le salon peut accueillir jusqu’à 42 passagers. Il propose différents espaces pensés pour s’adapter aux besoins de chacun : travail, détente, restauration et services, dans un environnement confortable et apaisant.

Conçu par l’agence BRANCHE (Vladimir Mazur), le salon a été imaginé autour de l’expérience passager, avec une organisation fluide des espaces et une ambiance inspirée des lumières et des tonalités de La Réunion. Le projet s’appuie également sur des savoir-faire locaux, avec la participation d’entreprises et d’artisans réunionnais.

Le salon est accessible en priorité aux passagers Business et aux membres Platinum. Il est également proposé à la réservation, dans la limite des places disponibles, sur le site Corsair, au comptoir de l’aéroport ou auprès des agences de voyage, au tarif de 60 €.

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