easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

Cette ligne est opérée à raison de 2 vols par semaine, le mardi et le samedi.

easyJet renforce son réseau nordique avec le lancement d'une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Reykjavik depuis le 18 avril 2026. Cette ligne est opérée à raison de 2 vols par semaine, le mardi et le samedi.

Sur le même sujet