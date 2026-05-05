Actualité aéronautique

easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

Cette ligne est opérée à raison de 2 vols par semaine, le mardi et le samedi.

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

easyJet renforce son réseau nordique avec le lancement d'une liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Reykjavik depuis le 18 avril 2026. Cette ligne est opérée à raison de 2 vols par semaine, le mardi et le samedi.

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