TAP Air Portugal enregistre des bénéfices pour la quatrième année consécutive

Article publié le 4 mai 2026 par David Dagouret

La compagnie signe un bénéfice net de 4,1 millions d’euros en 2025.

En 2025, TAP Air Portugal a enregistré un résultat net positif de 4,1 millions d’euros. Le résultat net récurrent aurait atteint 46 millions d’euros hors ajustement des taux d’impôt sur les sociétés.

Dans un contexte marqué par l’incertitude et la pression sur les coûts dans l’ensemble du secteur, la compagnie a renforcé sa situation financière et respecté les engagements opérationnels et financiers définis dans le plan de restructuration approuvé par l’Union européenne.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 4 313 millions d’euros en 2025 (+1,2 % par rapport à 2024), principalement porté par les revenus passagers (+0,8 %) et l’activité Maintenance (+10,7 %). La capacité a augmenté de 3,1 % et le trafic (RPK) de 5,5 %, portant le coefficient de remplissage à 84,2 % (+1,9 point). L’évolution des recettes unitaires reflète une concurrence accrue sur les marchés clés et des effets macroéconomiques en Amérique du Nord, avec un PRASK à 6,96 centimes (-2,3 %).

Les coûts opérationnels récurrents ont atteint 4 070 millions d’euros en 2025 (+3,6 %), avec des hausses des coûts de trafic (+6,7 %), des coûts de personnel (+7,9 %) et des amortissements (+10,8 %), partiellement compensées par une baisse des coûts de carburant (-5,4 %). Le CASK récurrent a augmenté de 0,5 % pour atteindre 7,36 centimes, tandis que le CASK récurrent hors carburant a progressé de 3,7 % à 5,57 centimes.

TAP a enregistré un EBITDA récurrent de 742,9 millions d’euros (marge de 17,2 %) et un EBIT récurrent de 243,4 millions d’euros (marge de 5,6 %), dans une année marquée par un premier trimestre particulièrement difficile.

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