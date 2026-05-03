Actualité aéronautique

Airbus : résultats du mois de mars

Article publié le 3 mai 2026 par David Dagouret

Le constructeur aéronautique a livré 60 appareils à 38 clients.   

Chaîne d'assemblage Airbus A350

Chaîne d'assemblage Airbus A350

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Au cours du mois de mars, l'avionneur européen a livré 60 appareils à 38 clients différents, soit une augmentation de 25 avions par rapport au mois de février 2026. 

Airbus a enregistré 331 commandes brutes en mars. Les commandes ont fortement augmenté, de 303 appareils de plus par rapport au mois précédent.

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