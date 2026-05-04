Corsair dévoile son programme pour l’été 2026

Article publié le 4 mai 2026 par David Dagouret

Découvrez le programme été 2026 de Corsair : jusqu'à 13 vols par semaine vers les Antilles, renforcement sur La Réunion et liaisons régionales en Afrique de l'Ouest.

Corsair annonce son programme de vols pour la saison été 2026, avec une offre renforcée vers les Outre-mer, l’océan Indien et l’Afrique, pouvant atteindre jusqu’à 13 vols hebdomadaires sur certaines destinations.

Corsair renforce significativement son offre vers les Antilles, avec des fréquences élevées vers ses deux principales destinations.

Pour l’été 2026, Corsair opère jusqu'à 13 vols par semaine vers Pointe-à-Pitre et jusqu'à 11 vers Fort-de-France.

Grâce à son partenariat avec Air Inter Iles by St Barth Executive, Corsair permet également à ses clients de rejoindre facilement les îles de Saint-Barthélemy et Marie-Galante depuis Pointe-à-Pitre, via des transferts aériens rapides et personnalisés, réservables en bout-en-bout.

Dans l’océan Indien, Corsair adapte son programme pour répondre à une demande soutenue, en combinant vols directs et dessertes régionales.

La Réunion est desservie par un vol quotidien, avec une offre portée jusqu’à 12 fréquences hebdomadaires. L’île Maurice est desservie par jusqu’à 4 vols hebdomadaires, dont 2 vols directs et 2 via La Réunion.

Sur les liaisons régionales, la compagnie opère jusqu’à 4 vols par semaine entre La Réunion et Mayotte et 2 vols entre La Réunion et Madagascar.

La compagnie propose également des vols au départ de Lyon (jusqu’au 15 juin) et de Toulouse (à partir du 15 juin) vers l’océan Indien, à raison de 2 vols par semaine.

En Afrique de l’Ouest, Corsair maintient un programme stable et structuré sur ses marchés clés :

jusqu’à 7 vols hebdomadaires vers Abidjan,

jusqu’à 6 vols hebdomadaires vers Bamako,

jusqu’à 6 vols hebdomadaires vers Cotonou.

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