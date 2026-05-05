Actualité aéronautique
L’Aéroport Nice Côte d’Azur inaugure l’extension de son Terminal 2
Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret
L'aéroport Nice Côte d'Azur inaugure 23 000 m² d'extensions au Terminal 2. Une capacité portée à 18 millions de passagers pour améliorer le flux et le confort.
Alors que la capacité d’accueil du deuxième aéroport de France, fixée à 14 millions de passagers par an, était largement dépassée depuis 2019, l’extension du Terminal 2 va permettre de préserver le niveau d'accueil des voyageurs et une bonne gestion des flux aux départs comme aux arrivées, pour les vols Schengen comme non-Schengen et ce pour les prochaines années.
Sans artificialisation des sols, l’extension se compose de trois grandes zones.
Tout d’abord, un agrandissement de la salle d’embarquement pour les vols non-Schengen, la création d’une nouvelle zone de contrôle des passeports au départ, de commerces et d’un salon VIP. Cette première partie a été livrée avant l’été 2025.
La deuxième se compose d’une darse en zone d’embarquement donnant directement accès aux 6 postes avions préexistants, évitant l’utilisation de bus de piste et permettant le traitement simultané des voyageurs quel que soit leur pays de provenance ou de destination. Elle entrera en service dans les prochains jours.
Enfin, un bâtiment en zone publique composé de 36 banques d’enregistrement et de son nouveau système de traitement des bagages de soute. Il sera mis en service opérationnel dès que le trafic d’été le nécessitera.
L’ensemble, conçu par le cabinet d’architecture de Stéphane Aurel, représente environ 23 000 m² de surface, soit une augmentation de plus de 30% de l’espace accessible aux passagers.
Cette nouvelle installation permettra de porter la capacité d’accueil de l’aéroport à 18 millions de passagers.
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