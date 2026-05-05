Résultats financiers provisoires de Korean Air au premier trimestre

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

Korean Air enregistre un CA inédit de 4 515 milliards de wons au T1 2026. Croissance portée par le trafic Europe, le transit et le fret spécialisé (IA, K-beauty).

Korean Air a annoncé un chiffre d’affaires de 4 515,1 milliards de wons au premier trimestre 2026, un niveau inédit pour cette période de l’année, en hausse de 559,2 milliards de wons par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation a, quant à lui, atteint 516,9 milliards de wons, soit une progression de 166 milliards de wons sur un an.

Le chiffre d'affaires de l'activité passagers s'est élevé à 2 613,1 milliards de wons, soit une hausse de 177,6 milliards de wons par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande liée au Nouvel An lunaire et à d'excellentes performances sur les liaisons européennes et de transit.

Le chiffre d'affaires de l'activité fret a atteint 1 090,6 milliards de wons, soit une augmentation de 36,6 milliards de wons par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été soutenue par l'extension des contrats à volume fixe et par des opérations d'affrètement flexibles sur les liaisons à forte demande vers les Amériques.

Face à l'instabilité géopolitique actuelle qui affecte les prix du carburant et les taux de change, Korean Air prévoit de protéger ses marges en se concentrant davantage sur la demande internationale et de transit, afin de compenser le ralentissement des voyages au départ du pays. La division fret ciblera les volumes saisonniers et les secteurs à forte croissance, notamment les industries liées à l'IA et la K-beauty.

Korean Air a également mis en place en avril des mesures de réduction des coûts internes à l'échelle de l'entreprise, et vise à renforcer sa structure financière et à établir des bases plus solides pour une croissance à long terme.

Sur le même sujet