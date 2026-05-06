Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque

Article publié le 6 mai 2026 par David Dagouret

La compagnie française reliera Nice à Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares) pour la saison estivale 2026.

À l’occasion de la saison estivale 2026, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares), opérées du 20 juillet au 15 août.

Programme des vols Twin Jet :

NICE 10:45 → OLBIA 12:00 mardi

OLBIA 13:00 → NICE 14:15 mardi

NICE 11:00 → MINORQUE 12:40 lu - me - je - ve - sa

MINORQUE 14:00 → NICE 15:30 lu - me - je - ve - sa

NICE 15:00 → MINORQUE 16:30 mardi

MINORQUE 17:00 → NICE 18:30 mardi.

Sur le même sujet