Actualité aéronautique

Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque

Article publié le 6 mai 2026 par David Dagouret

La compagnie française reliera Nice à Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares) pour la saison estivale 2026.

Beech 1900D Twin Jet

Beech 1900D Twin Jet

© David Dagouret pour Pictaero.com

À l’occasion de la saison estivale 2026, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares), opérées du 20 juillet au 15 août.

Programme des vols Twin Jet :

  • NICE 10:45 → OLBIA 12:00 mardi
  • OLBIA 13:00 → NICE 14:15 mardi
  • NICE 11:00 → MINORQUE 12:40 lu - me - je - ve - sa 
  • MINORQUE 14:00 → NICE 15:30 lu - me - je - ve - sa
  • NICE 15:00 → MINORQUE 16:30 mardi 
  • MINORQUE 17:00 → NICE 18:30 mardi.

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