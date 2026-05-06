Actualité aéronautique
Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
Article publié le 6 mai 2026 par David Dagouret
La compagnie française reliera Nice à Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares) pour la saison estivale 2026.
À l’occasion de la saison estivale 2026, Twin Jet propose deux nouvelles liaisons au départ de Nice, vers Olbia (Sardaigne) et Minorque (Baléares), opérées du 20 juillet au 15 août.
Programme des vols Twin Jet :
- NICE 10:45 → OLBIA 12:00 mardi
- OLBIA 13:00 → NICE 14:15 mardi
- NICE 11:00 → MINORQUE 12:40 lu - me - je - ve - sa
- MINORQUE 14:00 → NICE 15:30 lu - me - je - ve - sa
- NICE 15:00 → MINORQUE 16:30 mardi
- MINORQUE 17:00 → NICE 18:30 mardi.
Sur le même sujet
- 19:07 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 18:23 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 17:16 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel
- 06/05 Twin Jet : Nouvelles lignes d'été Nice-Olbia et Nice-Minorque
- 05/05Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero
- 05/05 AéroRun 2026 : cap sur Lyon, retour confirmé au Bourget
- 05/05 easyJet inaugure la ligne Paris-Reykjavik
En direct des forums