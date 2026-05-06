AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel

Article publié le 6 mai 2026 par David Dagouret

AirAsia signe une commande historique pour 150 Airbus A220-300. La compagnie malaisienne devient le client de lancement de la cabine haute densité à 160 sièges.

La compagnie malaisienne AirAsia a commandé 150 avions A220-300 de dernière génération. Ce contrat constitue la plus importante commande ferme jamais enregistrée pour l'A220 à ce jour, permettant au programme de franchir le cap des 1 000 avions commandés.

Le contrat a été annoncé lors d'une cérémonie de signature sur le site Airbus de Mirabel, en présence de Tan Sri Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d'AirAsia Group, et de Lars Wagner, PDG Avions Commerciaux d'Airbus, ainsi que du très honorable Mark Carney, Premier ministre du Canada et de Christine Fréchette, Première ministre du Québec.

Cet accord d'achat fait d'AirAsia un nouveau client pour l'A220. La compagnie aérienne devient également le client de lancement pour la nouvelle configuration de cabine de l'appareil, pouvant accueillir jusqu'à 160 passagers. Cette augmentation de capacité, soit un ajout de 10 sièges, est rendue possible grâce à l'intégration d'une issue de secours supplémentaire au-dessus de chacune des ailes.

Cet appareil desservira des destinations à travers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et en Asie centrale, permettant ainsi aux appareils plus gros de se consacrer à des liaisons plus longues.

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