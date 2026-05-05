Gagnez vos places pour France Air Expo 2026 avec Aeroweb & Pictaero

Article publié le 5 mai 2026 par David Dagouret

Participez au jeu-concours Aeroweb-fr.net et Pictaero pour remporter vos entrées au salon France Air Expo 2026 à Lyon-Bron. Tentez votre chance sur nos réseaux sociaux !

Comme l'année dernière, Aeroweb-fr.net est le partenaire média du salon France Air Expo qui se tiendra les 4, 5et 6 juin prochain à l'aéroport de Lyon-Bron. La rédaction d'Aeroweb-fr.net vous invite à participer à un jeu-concours pour remporter vos entrées de l’édition 2026 du plus grand salon de l’aviation générale en France.

Nous mettons en jeu plusieurs billets d'entrée journalière, chacun d’une valeur de 15 €, valables pour une journée au choix durant les trois jours du salon.

Que vous soyez pilote, passionné d’aviation ou simple curieux, France Air Expo est l’occasion idéale de découvrir les dernières nouveautés du secteur, de rencontrer des professionnels et de vivre l’aviation sous toutes ses formes.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple !

Rendez-vous sur nos pages officielles Facebook ou X (ex-Twitter) :

Page Facebook Aeroweb-fr.net

Page Facebook Pictaero.com

Compte X Aeroweb-fr.net

Compte X Pictaero.com

Les modalités de participation sont indiquées directement dans le post du concours. En résumé, il vous faudra :

Liker les pages Facebook ou suivre les comptes X d’Aeroweb-fr.net et Pictaero Commenter la publication en taguant deux amis passionnés d’aviation Partager le post (en story ou en public selon la plateforme)

Ne manquez pas cette chance de participer gratuitement au salon France Air Expo grâce à Aeroweb-fr.net et Pictaero.com. Bonne chance à toutes et à tous !