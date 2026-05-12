Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public

Article publié le 12 mai 2026 par David Dagouret

Après des années de démarches administratives, le mythique chasseur P-51 Mustang devient le premier appareil français classé en CDNSR, permettant à Aero Vintage Academy d'ouvrir officiellement les baptêmes et la formation sur cette légende de la Seconde Guerre mondiale.

Le secteur de l'aviation de collection en France a franchit une étape importante avec le le premier lancement en France de baptêmes en P-51 Mustang par la société Aero Vintage Academy (AVA) basée à la Ferté-Alais. AVA a effectué un travail important avec la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) et l’OSAC. Le North American P-51 Mustang exploité par Aero Vintage Academy vient également d'inaugurer le tout nouveau registre CDNSR (Certificat de Navigabilité Spécial Restreint).

Ce cadre réglementaire permet désormais une exploitation encadrée de cet appareil mythique, ouvrant la voie à des activités jusqu'ici réservées à un cercle très restreint : le transport de passagers et la formation au pilotage.

Propriété de W Air Collection et confié aux mains d’Aero Vintage Academy, l'appareil immatriculé F-HTFM devient le premier à bénéficier de ce statut. Le classement en CDNSR garantit que l’avion répond à des exigences de maintenance et de suivi de navigabilité strictes, adaptées aux spécificités des machines historiques, tout en permettant une exploitation commerciale pour le grand public.

L'annonce majeure de ce changement de statut est l'ouverture de deux programmes distincts pour les passionnés d'aviation :

Baptêmes de l'air : Pour la première fois de façon régulière et structurée, le grand public peut s'offrir un vol d'environ 30 minutes à bord du P-51 Mustang. Cette expérience immersive est proposée au tarif de 3 800 euros.

Formation Pilote : Les pilotes qualifiés pourront accéder à un programme de formation sur Mustang en double commande.

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