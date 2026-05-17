Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)

Article publié le 17 mai 2026 par David Dagouret

Un Airbus A220-300 de Croatia Airlines a fait une excursion de piste à l'aéroport de Split après un décollage interrompu. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les pilotes, de l'Airbus A220-300 de Croatia Airlines immatriculé 9A-CAN, ont interrompu le décollage l'aéroport de Split, en Croatie.

Lors de cette manœuvre, l'appareil a quitté la piste et s'est déporté dans l'herbe. L'avion a heurté un panneau de signalisation ainsi que des feux de balisage. Les pilotes ont réussi à stopper l'aéronef qui a subi quelques dégâts.

Cet accident n'a pas causé aucun blessé. Tous les passagers et les membres d'équipage ont été évacués en toute sécurité.

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