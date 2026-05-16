Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar

Article publié le 16 mai 2026 par David Dagouret

Le monde de l'aviation en deuil. Réal Weber, pilote chevronné et fondateur de la Patrouille REVA, s'est tué le 12 mai dans le crash de son Varieze près de Colmar.

Le 12 mai dernier, un accident d'aéronef s'est produit à proximité de Colmar. L'appareil un Varieze dérivé du Rutan Long-EZ s'est écrasé dans les vignes aux alentours de 19h00. Le pilote, Real Weber, a été tué sur le coup.

D'après les premières constatations, une aile de l'appareil a été retrouvée à environ 300 mètres du lieu du crash.

Réal Webern n'était pas un débutant dans le monde aérien. Il était un pilote chevronné, bien connu sur l’aéroport de Colmar-Houssen. Il totalisé plus de 4 000 heures de vol. Après une carrière de pilote de chasse débutée sur la base aérienne de Meyenheim, ancien pilote et instructeur sur Mirage III, il avait développé lui-même son propre modèle d’avion avant de former une patrouille devenue célèbre, la patrouille REVA, grâce à sa participation à de nombreux meetings aériens. Résidant à Turckheim, il comptait parmi les meilleurs pilotes français et avait su transmettre sa passion de l’aviation à plusieurs générations de passionnés.