La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi

Article publié le 15 mai 2026 par L'équipe d'Aeroweb-fr.net

Horaires et programme prévisionnel des vols pour le samedi au meeting de Cerny-La Ferté-Alais 2026. Ne manquez pas la Patrouille de France, le Rafale et le tableau Tora Tora.

Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026 © Romain Hugault

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tiendra les 23 et 24 mai prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols du samedi qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.

Les horaires sont donnés à titre indicatif et restent soumis aux aléas météorologiques et à la disponibilité technique des machines. Pensez à consulter régulièrement les mises à jour sur Aeroweb-fr.net pour d'éventuelles modifications de dernière minute.

Vous pouvez voir les photos de certains appareils en cliquant sur l'immatriculation pour accéder à notre site Pictaero.

13:00 Largage para Phénix AAE

13:08 Les Faucheurs de Marguerittes

F-AZPG / BLERIOT XI

F-AZMS / MORANE H

13:16 Guerre 14/18

F-AYDR / FOKKER DR1 TRIPLAN

F-AZVD / FOKKER DR1TRIPLAN

F-AZCY / SE5

F-AZFP / SPAD XIII

F-AZZN / RAF BE2F

13:28 Nord 32 Morane 317 N3400 CRICRI

F-AZIY / NORD 3202

F-BCNL / MS 317

F-AZFM / NORD 3400

F-AZAB / SALMSON CRICRI

13:38 Flamant

F-AZKT / DASSAULT FLAMANT MD311

F-GMCY / NORD 1101

13:46 aviateur

13:54 Patrouille ACF

F-GKYF / CM 170 FOUGA

F-GSYD / CM 170 FOUGA

F-AZZD / CM 170 FOUGA

F-HDND / CM 170 FOUGA

F-HBOB / PITTS S2B

F-HCSA / EXTRA 300

F-HHEV / CAP 222

F-HIST / CAP 232

14:19 Turbulent Team

14:39 Wingwalkers

N450D / BOEING STEARMAN

14:49 Patrouille de France

15:14 Luftwaffe

F-AZJU / JU52

F-AZRA / STORCH FI-156

F-AZCE / PILATUS P2

15:24 MESSERSCHMITT

D-FEML / MESSERSCHMITT Bf109E4/N

15:34 Spitfire

G-CGZU / SPIFIRE MK IX LZ842

15:42 Morane 406

15:50 Tora Tora

F-AZBQ / T6

F-AZBE / T6

F-AZBQ / T6

F-AZBL / T6

F-AZRB / T6

F-AZGB / T6

F-AZRD / T6

F-AZVN / T6

F-AZSC / T6

F-HLEA / T6

F-AZTL / T6

F-AZOJ / T6

F-AZZM / AT-6M ZERO

F-AZJR / BOEING STEARMAN

F-HIZI / BOEING STEARMAN

16:15 Dakota

16:25 Largage Paras

16:40 Avro Anson

K6183 / AVRO ANSON MK.1

16:48 Avions Caudron

F-AHFE / CAUDRON C109

F-AZVO / CAUDRON LUCIOLE C 270

17:00 Rafale Solo Display

17:10 Décollage planeur

F-CMAX / PILATUS B4

F-HFDF / MS235E

17:14 ATR

17:22 Planeur voltige

F-CMAX / PILATUS B4

F-HFDF / MS235E

17:27 Les Casques Rouges

17:39 Vietnam

17:51 Le Balbo des biplans de La Ferté

F-BCGQ / STAMPE

F-PMSV / STAMPE SV4

F-BCXD / STAMPE SV4

F-PSEO / STAMPE

F-PDMI / STAMPE SV4

F-AYKG / CASA 1131 E JUNGMANN

F-PBSE / BUCKER 131

F-AZTT / BUCKER JUNGMAN BÜ 131

F-AZGI / CASA 1131 E JUNGMANN

N1771B / BOEING STEARMAN

N43SV / BOEING STEARMAN

F-AZJR / BOEING STEARMAN

N73437 / BOEING STEARMAN

F-HIZI / BOEING STEARMAN

F-HBOB / PITTS S2B

N774PM / PITTS S1S

F-HPTS / PITTS S1T

F-AZFH / PITTS S1S

N7XX / PITTS S2B

Fin 18h20

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