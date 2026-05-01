Actualité aéronautique
La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
Article publié le 15 mai 2026 par L'équipe d'Aeroweb-fr.net
Horaires et programme prévisionnel des vols pour le samedi au meeting de Cerny-La Ferté-Alais 2026. Ne manquez pas la Patrouille de France, le Rafale et le tableau Tora Tora.
Affiche Fête Aérienne Le temps des hélices 2026
© Romain Hugault
Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tiendra les 23 et 24 mai prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols du samedi qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils.
Les horaires sont donnés à titre indicatif et restent soumis aux aléas météorologiques et à la disponibilité technique des machines. Pensez à consulter régulièrement les mises à jour sur Aeroweb-fr.net pour d'éventuelles modifications de dernière minute.
Vous pouvez voir les photos de certains appareils en cliquant sur l'immatriculation pour accéder à notre site Pictaero.
13:00 Largage para Phénix AAE
- F-AZKM / BRONCO
13:08 Les Faucheurs de Marguerittes
13:16 Guerre 14/18
- F-AYDR / FOKKER DR1 TRIPLAN
- F-AZVD / FOKKER DR1TRIPLAN
- F-AZCY / SE5
- F-AZFP / SPAD XIII
- F-AZZN / RAF BE2F
13:28 Nord 32 Morane 317 N3400 CRICRI
13:38 Flamant
13:46 aviateur
- F-BFFP / PIPER PA-11
13:54 Patrouille ACF
- F-GKYF / CM 170 FOUGA
- F-GSYD / CM 170 FOUGA
- F-AZZD / CM 170 FOUGA
- F-HDND / CM 170 FOUGA
- F-HBOB / PITTS S2B
- F-HCSA / EXTRA 300
- F-HHEV / CAP 222
- F-HIST / CAP 232
14:19 Turbulent Team
14:39 Wingwalkers
- N450D / BOEING STEARMAN
14:49 Patrouille de France
15:14 Luftwaffe
15:24 MESSERSCHMITT
- D-FEML / MESSERSCHMITT Bf109E4/N
15:34 Spitfire
- G-CGZU / SPIFIRE MK IX LZ842
15:42 Morane 406
- HB-RCF / MS406
15:50 Tora Tora
- F-AZBQ / T6
- F-AZBE / T6
- F-AZBQ / T6
- F-AZBL / T6
- F-AZRB / T6
- F-AZGB / T6
- F-AZRD / T6
- F-AZVN / T6
- F-AZSC / T6
- F-HLEA / T6
- F-AZTL / T6
- F-AZOJ / T6
- F-AZZM / AT-6M ZERO
- F-AZJR / BOEING STEARMAN
- F-HIZI / BOEING STEARMAN
16:15 Dakota
- F-AZOX / DC3
16:25 Largage Paras
- F-HVED / DC3
16:40 Avro Anson
- K6183 / AVRO ANSON MK.1
16:48 Avions Caudron
- F-AHFE / CAUDRON C109
- F-AZVO / CAUDRON LUCIOLE C 270
17:00 Rafale Solo Display
17:10 Décollage planeur
17:14 ATR
- F-WWEV / ATR-72 600
17:22 Planeur voltige
17:27 Les Casques Rouges
17:39 Vietnam
17:51 Le Balbo des biplans de La Ferté
- F-BCGQ / STAMPE
- F-PMSV / STAMPE SV4
- F-BCXD / STAMPE SV4
- F-PSEO / STAMPE
- F-PDMI / STAMPE SV4
- F-AYKG / CASA 1131 E JUNGMANN
- F-PBSE / BUCKER 131
- F-AZTT / BUCKER JUNGMAN BÜ 131
- F-AZGI / CASA 1131 E JUNGMANN
- N1771B / BOEING STEARMAN
- N43SV / BOEING STEARMAN
- F-AZJR / BOEING STEARMAN
- N73437 / BOEING STEARMAN
- F-HIZI / BOEING STEARMAN
- F-HBOB / PITTS S2B
- N774PM / PITTS S1S
- F-HPTS / PITTS S1T
- F-AZFH / PITTS S1S
- N7XX / PITTS S2B
Fin 18h20
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