Actualité aéronautique
Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
Article publié le 16 mai 2026 par David Dagouret
Volotea et ITA Airways unissent leurs réseaux via le hub de Rome Fiumicino, offrant jusqu'à 104 nouvelles combinaisons de vols en Europe.
Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
Volotea et ITA Airways, la compagnie nationale italienne, annoncent la mise en place d’un accord bilatéral de partage de codes.
Grâce à ce partage de codes, les deux compagnies aériennes élargiront encore les possibilités de voyage, en offrant aux passagers un vaste réseau combiné comprenant jusqu’à 104 combinaisons de trajets (au départ et à l’arrivée). Cet accord s’appuie sur le réseau actuel de Volotea vers Rome Fiumicino et sur celui d’ITA Airways autour du hub de Rome.
En particulier, cette collaboration améliorera la connectivité via Rome Fiumicino vers plusieurs destinations italiennes et européennes du réseau d’ITA Airways, telles que Milan Linate, Catane, Palerme, Brindisi, Trieste, Gênes, Reggio de Calabre, Francfort, Paris, Londres, Zurich, Tirana et Amsterdam. Elle proposera également de nouveaux itinéraires via les hubs de Madrid et de Barcelone vers des destinations telles que Murcie, les Asturies et Vitoria, opérées par Volotea. Parallèlement, cet accord renforcera la visibilité commerciale de Volotea sur de nouveaux marchés européens et permettra à ITA Airways d'élargir son offre en y intégrant des destinations desservies par la compagnie. Il s'agira notamment de villes telles que les Asturies, Bilbao, Bordeaux, Lourdes-Tarbes, Nantes et Strasbourg, avec des possibilités de correspondance supplémentaires via l'Espagne.
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