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easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG

Article publié le 16 mai 2026 par David Dagouret

easyJet ajoute 6 vols exceptionnels entre Paris-CDG et Budapest pour les supporters du Paris Saint-Germain à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.  

empennage Airbus A320 easyJet

empennage Airbus A320 easyJet

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

Pour permettre aux fans de vivre pleinement la finale de la Ligue des Champions, le 30 mai 2026, easyJet renforce exceptionnellement son programme de vols entre Paris-Charles de Gaulle et Budapest.

Au total, 6 vols additionnels sont mis en vente :

Paris CDG → Budapest

  • 2 vols le vendredi 29 mai à 10:10 et 18:10.
  • 1 vol le samedi 30 mai à 09:10.

Budapest → Paris CDG

  • 2 vols le dimanche 31 mai à 09:50 et 18:40.
  • 1 vol le lundi 1er juin à 20:30.

Ces rotations viennent compléter les 4 vols hebdomadaires déjà opérés sur cette ligne.

easyjet

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