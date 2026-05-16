easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG

Article publié le 16 mai 2026 par David Dagouret

easyJet ajoute 6 vols exceptionnels entre Paris-CDG et Budapest pour les supporters du Paris Saint-Germain à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions.

Pour permettre aux fans de vivre pleinement la finale de la Ligue des Champions, le 30 mai 2026, easyJet renforce exceptionnellement son programme de vols entre Paris-Charles de Gaulle et Budapest.

Au total, 6 vols additionnels sont mis en vente :

Paris CDG → Budapest

2 vols le vendredi 29 mai à 10:10 et 18:10.

1 vol le samedi 30 mai à 09:10.

Budapest → Paris CDG

2 vols le dimanche 31 mai à 09:50 et 18:40.

1 vol le lundi 1er juin à 20:30.

Ces rotations viennent compléter les 4 vols hebdomadaires déjà opérés sur cette ligne.

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