Actualité aéronautique
Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
Article publié le 17 mai 2026 par David Dagouret
Le célèbre chasseur à réaction quitte la France pour intégrer la prestigieuse flotte des Flying Bulls.
Le Canadair CL-13 Sabre Mk.6, qui faisait la fierté du paysage aéronautique français sous la propriété du pilote de ligne et collectionneur Frédéric Akary, vient officiellement d'entrer dans la collection des Flying Bulls.
Sur les près de 10 000 exemplaires de la famille du F-86 Sabre construits à travers le monde (toutes versions confondues), seuls douze appareils sont encore en état de vol aujourd'hui.
Le F-AYSB occupe une place encore plus importante puisqu'il s'agit du seul et unique exemplaire volant en Europe. Conçu sous licence par Canadair et équipé du puissant réacteur Orenda, ce Sabre Mk.6 est considéré par les spécialistes comme l'une des versions les plus abouties et les plus performantes de ce chasseur emblématique des années 1950, rendu célèbre lors de la guerre de Corée.
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