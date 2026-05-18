RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line

Article publié le 18 mai 2026 par David Dagouret

RAMI dévoile Shadow Line, une gamme d'antennes haute performance à la finition noir brillant pour l'aviation générale.

RAMI, l'un des principaux fabricants d'antennes haute performance pour l'aviation générale, vient d'annoncer le lancement de sa nouvelle gamme Shadow Line. Une gamme haut de gamme d’antennes aéronautiques dotées d’une finition noir brillant distinctive, conçue pour s’harmoniser avec le style des avions modernes tout en conservant les normes de haute performance attendues des produits RAMI.

Les antennes Shadow Line sont fabriquées avec la même précision technique, la même durabilité

et les mêmes performances qui font la réputation de RAMI, mais offrent aux propriétaires d’avions, aux constructeurs et aux équipementiers une apparence raffinée qui s’intègre parfaitement aux schémas de peinture modernes et aux designs contemporains des avions.

Fabriquées et testées dans les installations de RAMI dans le Michigan, les antennes Shadow Line respectent les normes de qualité rigoureuses de l'entreprise tout en offrant une nouvelle option visuelle audacieuse pour le marché de l'aviation.

La gamme Shadow Line offre :

Une finition noire brillante haut de gamme pour une meilleure intégration à l'avion

Les performances et la fiabilité éprouvées de RAMI

Une garantie à vie limitée

La certification TSO de la FAA

Un rapport qualité-prix et des performances exceptionnels

La gamme Shadow Line est disponible sur les produits suivants :

Antennes VHF AV-10, AV-17, AV-529 et AV-530

Antenne de transpondeur AV-74

Antenne GPS AV-801

Antenne de balise de repérage AV-64 et AV-569

Antenne ELT AV-300, AV-401 et AV-402

Système anticollision AV-75 (FLARM)

AV-289 (transpondeur, cellulaire, 4G, GSM, PCS, Wi-Fi, UMTS)

AV-924HS (communications aériennes à usage spécial)

Ce lancement répond à la demande croissante au sein de l’industrie aéronautique pour des produits alliant l’excellence technique à l’esthétique contemporaine des avions.