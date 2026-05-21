Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires

Article publié le 21 mai 2026 par David Dagouret

Coup de théâtre judiciaire : la cour d'appel de Paris condamne Airbus et Air France à la peine maximale pour le crash du Rio-Paris en 2009. Les deux entreprises se pourvoient en cassation.

La cour d'appel de Paris a rendu ce jeudi 21 mai, sa décision dans le procès du crash du vol entre Rio et Paris en 2009. Cette décision de justice condamne, 17 ans après l'accident, Airbus et Air France pour homicides involontaires dans l'accident du vol Air France AF447 entre Rio et Paris. Les deux entreprises françaises ont été condamnées à une amende de de 225 000 euros chacune, soit la peine financière maximale prévue par la loi française pour des personnes morales au moment des faits.

Après l’annonce de ce jugement, Airbus et Air France ont annoncé leur décision de se pourvoir en cassation, prolongeant ainsi ce feuilleton judiciaire ultra-sensible.

Pour rappel, en 2023, le procès en première instance, le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé sur le plan pénal Airbus et Air France tout en reconnaissant leur responsabilité civile.

Le crash du vol AF447 reliant Rio à Paris a eu lieu en juin 2009. L'Airbus A330, F-GZCP d'Air France s'était écrasé au milieu de l'océan Atlantique à la suite du givrage des sondes Pitot faisant 228 morts (216 passagers et 12 membres d'équipage).

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