Meeting Aérien de Saint-Jean-De-Luz 2024

Type d'événement : Divers

Divers Date : le dimanche 13 octobre 2024

le dimanche 13 octobre 2024 Lieu : Saint-Jean-De-Luz (France)

Description de l'événement

Début du spectacle à 14h00.

Ce meeting aérien a pour but de divertir, mais également de renforcer le lien entre la nation et ses armées.

Cette année pour la 28e édition de ce spectaculaire spectacle, ce sont près d’une centaine de personnes qui représenteront nos armées sur ce meeting aérien 2024 : pilotes, mécaniciens, chauffeurs, techniciens… et pas moins de 15 aéronefs. C’est un spectacle de 2h45 auquel vous aurez la chance d’assister avec : parachutistes du 1er RPIMA et de l’armée de l’air, hélitreuillage avec la gendarmerie aérienne et la SNSM locale, hélicoptère EC120 Colibri de l’ALAT de Dax, voltige, Patrouille de France, A400M.

Village stands le long de la promenade : Car podium de l’Armée de l’Air et de l’Espace, stands cirfa de recrutement des différentes Armées, Boutique de la Patrouille de France, stands goodies et créations…