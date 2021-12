Oman Air signe avec le salon Paul Maxence à Paris CDG

Article publié le 15 décembre 2021 par David Dagouret

L'accès à ce salon est offert aux passagers de la classe Affaires et les membres Sindbad Gold.

Oman Air a signé un accord avec le salon Paul Maxence à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Son accès est offert aux passagers voyageant en classe d'Affaires. Les passagers de classe Affaires et les membres Sindbad Gold peuvent accéder au salon gratuitement, tandis que les passagers voyageant en classe économique ont la possibilité d’accéder au salon contre 70 USD (62€).



Le salon Paul Maxence de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle propose un accès WiFi gratuit, un menu à la carte préparé selon les normes certifiées Halal proposant des entrées froides et des plats chauds, des boissons chaudes et froides, des salles de douches, une terrasse extérieure et une salle de prière. Le salon est ouvert de 06h00 à 22h00 tous les jours au Terminal 2A de Paris Charles de Gaulle.



Rocio Jolivet, Country Manager d’Oman Air pour la France a déclaré : "En signant cet accord avec le salon Paul Maxence, nos passagers de classe Affaires et nos membres Sindbad Gold au départ de Paris peuvent désormais profiter d’une expérience de voyage améliorée qui allie confort, élégance et services dans un espace exceptionnellement relaxant. Nos passagers voyageant en classe économique peuvent aussi accéder au salon moyennant des frais et débuter leur voyage avec Oman Air dans les meilleures conditions."





