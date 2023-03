Qualification du Rafale au standard F4.1 par la direction générale de l’armement

Article publié le 28 mars 2023 par David Dagouret

le Direction générale de l’armement (DGA) a prononcé la qualification du standard F4.1 de l’avion de combat Rafale, permettant son entrée dans l’ère du combat aérien collaboratif.

Ce nouveau standard apporte des évolutions capacitaires majeures dans le domaine du combat aérien : intégration du viseur de casque SCORPION, améliorations de la conduite de tir pour l’utilisation du missile Meteor (missile géré par un aéronef autre que l’aéronef tireur), évolution des algorithmes de détection passive des menaces, ainsi que des capacités accrues d’échanges de données entre Rafale.

Le standard F4.1 permet également de bénéficier de l’intégration de l’armement AASM 1 000 kg à guidage GPS / laser, d’une plus grande protection face aux menaces cyber, de nouvelles fonctions pour les capteurs Talios, OSF et RBE2, et de premières évolutions dans le domaine de la connectivité.

La qualification de ce standard a mobilisé plusieurs centres d’expertise et d’essais de la DGA, en lien avec des équipages d’essais de la Marine nationale, de l’armée de l’Air et de l’Espace et de Dassault Aviation. La première campagne d’essais du Rafale au standard F4.1, placée sous la responsabilité du centre DGA Essais en vol, a eu lieu en avril 2021 à Istres. De nombreux essais dans le domaine de la guerre électronique, de la tenue aux environnements aéronautiques et des armements ont également été conduits au cours des deux dernières années dans les centres DGA Maîtrise de l’Information, DGA Techniques aéronautiques et DGA Essais de missiles.

L’ensemble des Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine nationale seront progressivement rétrofités à ce nouveau standard.

L’expérimentation opérationnelle par l’armée de l’Air et de l’Espace et la Marine nationale a débuté le 3 mars 2023 et un premier embarquement à bord du porte-avions Charles de Gaulle est prévu dans ce cadre au cours du printemps.

