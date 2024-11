Qantas décolle de Brisbane vers les Philippines

Article publié le 23 novembre 2024 par David Dagouret

Le 28 octobre dernier, la compagnie australienne a lancé une liaison sans escale entre Brisbane et Manille.

Qantas a annoncé avoir lancé sa liaison sans escale entre Brisbane et Manille aux Philippines. Ce vol, QF97 sera opéré quatre fois par semaine avec un Airbus A330, le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi. La durée du vol est d'environ 7 heures et 45 minutes. Cette liaison s'ajoute aux services quotidiens existants de Qantas entre Sydney et Manille.

Qantas a une longue histoire d'opérations aux Philippines, ayant d'abord touché le sol avec des avions Lancastrian en 1947 pour soutenir les opérations militaires du gouvernement australien, avant d'introduire des services de passagers Super Constellation en 1950. Les premiers vols en avion à réaction entre l'Australie et Manille ont débuté en 1961 avec des Boeing 707 au départ de Sydney, évitant pour la première fois l'obligation de faire une escale.

Ce lancement fait suite à la récente expansion du réseau international de Qantas au départ de Brisbane, avec de nouveaux vols vers Palau ainsi que la modernisation de certains de ses services vers Auckland et Los Angeles avec le Boeing 787-9 Dreamliner. La compagnie nationale a également commencé récemment à desservir Port Vila, la capitale du Vanuatu, au départ de Brisbane, et a ajouté deux vols supplémentaires par semaine à destination de Singapour.

Cam Wallace, PDG de Qantas International a déclaré : "Les Philippines sont un marché très important pour Qantas et nous sommes heureux de répondre à la demande en proposant de nouveaux vols au départ de Brisbane. Nous savons que de nombreux clients se rendent à Manille en passant par Sydney, et ce nouveau vol direct permettra aux habitants du Queensland de se rendre plus facilement et plus rapidement aux Philippines en un seul saut de puce. Avec une histoire et une culture fascinantes, un vaste archipel de plus de 7 000 îles et une hospitalité reconnue dans le monde entier, les Philippines sont une destination fantastique pour les Australiens qui pensent à leur prochaine escapade."

Gert-Jan de Graaff, directeur général de l'aéroport de Brisbane a déclaré : "L'ajout de ce service Qantas renforce les liaisons de l'aéroport de Brisbane avec l'Asie du Sud-Est. Les Philippines sont l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et un partenaire commercial clé du Queensland. Notre État abritant une communauté philippine dynamique, les opportunités commerciales et touristiques générées par cette connectivité élargie seront sans aucun doute un succès."





