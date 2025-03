Global Airlines prépare ses vols inauguraux

Article publié le 24 mars 2025 par David Dagouret

La compagnie a annoncé la mise en prévente des billets des premiers vols qui auront lieu en mai 2025.

La compagnie aérienne, Global Airlines, a annoncé la prévente des billets pour les vols inauguraux qui auront lieu au mois de mai prochain. La réservation est place a lieu directement sur le site de la compagnie aérienne, Global Airlines.

Les deux premiers vols mis en vente partiront de Manchester et de Glasgow, tous deux à destination de JFK. Le vol pour Glasgow partira le 15 mai et le retour le 19 mai. Le vol pour Manchester partira le 21 mai et le retour le 25 mai.

Les vols seront opérés comme suit :

Glasgow-New York

N° de vol Aéroports de départ Heures départ Aéroports arrivée Heures arrivée jour HFM808 Glasgow Intl 11:00 New York JFK 13:00 15 mai 2025 HFM809 New York JFK 08:00 Glasgow Intl 19:15 19 mai 2025

Manchester-New York

N° de vol Aéroports de départ Heures départ Aéroports arrivée Heures arrivée jour HFM810 Manchester Intl 12:25 New York JFK 14:25 21 mai 2025 HFM811 New York JFK 08:55 Manchester Intl 20:40 25 mai 2025

Ces vols spéciaux en A380 seront opérés par Hi Fly. À bord, les cabines ont toutes été rénovées pour offrir un tout nouveau look et une toute nouvelle ambiance. L'équipe de restauration a préparé un nouveau menu et des trousses de toilette spéciales "édition limitée" seront disponibles dans toutes les cabines, pour tous les passagers. Si vous voyagez en Première Classe ou en Classe Affaires, vous aurez la possibilité de réserver une voiture avec chauffeur pour vous rendre à l'aéroport, offerte par Blacklane (sous réserve des conditions générales).

