Salon du Bourget 2025 : Blue Spirit Aero présente le Dragonfly (photos)

Article publié le 20 juin 2025 par David Dagouret

Cet avion est un appareil propulsé par hydrogène.

Fondée en 2020 par Olivier Savin, un ingénieur aéronautique spécialisé dans les technologies hydrogène, Blue Spirit Aero (BSA) fait partie des jeunes entreprises françaises qui entendent jouer un rôle dans la transition énergétique du secteur aérien. Cette société est basé sur l'aéroport du Mans (Sarthe).

Au Salon du Bourget 2025, BSA a présenté le Dragonfly, un aéronef alimenté à 100 % par hydrogène. L’appareil est propulsé par 12 moteurs alimentés par des piles à combustible de petite taille. Le nom de ce premier démonstrateur est "Blue Spirit of Le Mans". D'après une employée de BSA que nous avons rencontré, ce premier modèle a effectué des essais de roulage et le premier vol devrait intervenir bientôt.

Performances annoncées du Dragonfly

Le Dragonfly est un biplace (configuration quatre places prévue à terme) aux performances adaptées à des missions régionales courtes.

Sa distance de décollage est de moins de 300 mètres.

Son plafond opérationnel est de 3 050 m soit 10 000 ft.

Son taux de montée est supérieur à 4 m/s. Il enregistre une vitesse de croisière d'environ de 250 km/h.

Autonomie supérieure à 700 km

Charge utile : plus de 350 kg

Masse maximale au décollage : inférieure à 1 600 kg

Ravitaillement en hydrogène : moins de 10 minutes

En misant sur une propulsion silencieuse, sans émission de CO₂ et adaptée aux opérations sur de petits terrains, Blue Spirit Aero entend répondre aux défis actuels de l’aviation régionale. Le Dragonfly représente une première étape vers une aviation légère décarbonée, dont les premiers vols d’essai grandeur nature sont attendus dans les prochaines années.