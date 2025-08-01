Twin Jet ouvre une nouvelle liaison entre Marseille et Bordeaux dès septembre 2025

Article publié le 8 août 2025 par David Dagouret

À compter du 9 septembre 2025, une nouvelle ligne régulière reliera Marseille à Bordeaux, avec trois vols aller-retour par semaine.

La compagnie aérienne régionale Twin Jet continue de renforcer sa présence sur le territoire national. À compter du 9 septembre 2025, une nouvelle ligne régulière reliera Marseille à Bordeaux, avec trois vols aller-retour par semaine.

Cette nouvelle liaison, opérée les mardis, mercredis et vendredis, vise à répondre à la demande croissante des voyageurs d'affaires comme de loisirs pour une connexion directe entre la Provence et la Nouvelle-Aquitaine. Elle marque également le retour d’un lien aérien régulier entre ces deux métropoles régionales, qui n’étaient plus directement reliées par les airs depuis plusieurs mois.

Le programme prévoit deux départs hebdomadaires depuis Marseille à 14h00 les mardis et mercredis, avec une arrivée à Bordeaux à 15h25. Le vol retour est programmé à 16h00, pour une arrivée à Marseille à 17h25. Le vendredi, un vol matinal quittera Marseille à 07h00, avec un retour de Bordeaux à 08h55.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau relier Marseille et Bordeaux, deux villes dynamiques au fort potentiel économique et touristique. Marseille est une base très importante pour Twin Jet, et constitue un véritable point d’ancrage pour la compagnie depuis plus de 20 ans. Cette reprise de ligne témoigne de notre engagement à répondre aux attentes des passagers de la Cité Phocéenne et de renforcer notre rôle dans la connectivité de la région."





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