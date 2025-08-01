Actualité aéronautique
Twin Jet ouvre une nouvelle liaison entre Marseille et Bordeaux dès septembre 2025
Article publié le 8 août 2025 par David Dagouret
À compter du 9 septembre 2025, une nouvelle ligne régulière reliera Marseille à Bordeaux, avec trois vols aller-retour par semaine.
La compagnie aérienne régionale Twin Jet continue de renforcer sa présence sur le territoire national. À compter du 9 septembre 2025, une nouvelle ligne régulière reliera Marseille à Bordeaux, avec trois vols aller-retour par semaine.
Cette nouvelle liaison, opérée les mardis, mercredis et vendredis, vise à répondre à la demande croissante des voyageurs d'affaires comme de loisirs pour une connexion directe entre la Provence et la Nouvelle-Aquitaine. Elle marque également le retour d’un lien aérien régulier entre ces deux métropoles régionales, qui n’étaient plus directement reliées par les airs depuis plusieurs mois.
Le programme prévoit deux départs hebdomadaires depuis Marseille à 14h00 les mardis et mercredis, avec une arrivée à Bordeaux à 15h25. Le vol retour est programmé à 16h00, pour une arrivée à Marseille à 17h25. Le vendredi, un vol matinal quittera Marseille à 07h00, avec un retour de Bordeaux à 08h55.
Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir à nouveau relier Marseille et Bordeaux, deux villes dynamiques au fort potentiel économique et touristique. Marseille est une base très importante pour Twin Jet, et constitue un véritable point d’ancrage pour la compagnie depuis plus de 20 ans. Cette reprise de ligne témoigne de notre engagement à répondre aux attentes des passagers de la Cité Phocéenne et de renforcer notre rôle dans la connectivité de la région."
Sur le même sujet
- 18:52 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : un Alpha Jet de la Patrouille de France exposé au sol (photos)
- 08:27 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : l’unique Avro Anson en état de vol présenté au public
- 07:45 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : le Messerschmitt Bf-109E4 a fait son retour dans le ciel français
- 27/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : ATR présente un appareil en vol (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le Rafale Solo Display fait le show (photos)
- 25/05 Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Vol historique du Renault Caudron Rafale
- 25/05 Le Daher Kodiak 900 fait sa première apparition au meeting de La Ferté-Alais
- 23/05Meeting de Cerny - La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du dimanche
- 23/05 La 53e édition du meeting de Cerny - La Ferté Alais a ouvert ses portes
- 21/05Vol AF447 : Airbus et Air France condamnés en appel pour homicides involontaires
- 18/05 RAMI : Nouvelle gamme d'antennes aéronautiques Shadow Line
- 17/05 Le Canadair CL-13 Sabre de Frédéric Akary rejoint les Flying Bulls
- 17/05 Croatia Airlines : Un Airbus A220 sort de piste lors d'un décollage interrompu à Split (vidéo)
- 16/05Disparition de Réal Weber, fondateur de la Patrouille REVA, dans un crash à Colmar
- 16/05 Volotea et ITA Airways signent un accord majeur de partage de codes
- 16/05 easyJet : Vols supplémentaires Paris-Budapest pour la finale du PSG
- 15/05 La Ferté-Alais 2026 : Le programme prévisionnel des vols du samedi
- 12/05 Une première en France : le P-51 Mustang s'ouvre au public
- 11/05Crash d'un Fouga Magister Seine et Marne : deux victimes à déplorer
- 06/05 AirAsia : Commande record de 150 Airbus A220 à Mirabel