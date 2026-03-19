Actualité aéronautique

Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay

Article publié le 19 mars 2026 par David Dagouret

L'armée de l'air uruguayenne réceptionne ses deux premiers Embraer A-29 Super Tucano. Un renforcement stratégique pour la surveillance des frontières et la police du ciel.  

Embraer vend des A-29 Super Tucano à l'armée de l'air uruguayenne

Embraer vend des A-29 Super Tucano à l'armée de l'air uruguayenne

© Embraer

Embraer a livré les deux premiers A-29 Super Tucano à l’armée de l’air uruguayenne. Ces appareils s’inscrivent dans un programme de renouvellement de la flotte et d’extension des capacités opérationnelles de l’armée de l’air, notamment en matière de protection de l’espace aérien et des frontières. Le contrat, signé fin 2024, comprend également les équipements de mission, les services logistiques intégrés et un simulateur de vol.

embraer

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