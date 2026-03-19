Actualité aéronautique
Embraer livre les premiers A-29 Super Tucano à l'Uruguay
Article publié le 19 mars 2026 par David Dagouret
L'armée de l'air uruguayenne réceptionne ses deux premiers Embraer A-29 Super Tucano. Un renforcement stratégique pour la surveillance des frontières et la police du ciel.
Embraer a livré les deux premiers A-29 Super Tucano à l’armée de l’air uruguayenne. Ces appareils s’inscrivent dans un programme de renouvellement de la flotte et d’extension des capacités opérationnelles de l’armée de l’air, notamment en matière de protection de l’espace aérien et des frontières. Le contrat, signé fin 2024, comprend également les équipements de mission, les services logistiques intégrés et un simulateur de vol.
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