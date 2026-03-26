ANA fête 40 ans de liaisons internationales

Article publié le 26 mars 2026 par David Dagouret

ANA célèbre le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux. Le réseau international de la compagnie s’étend désormais sur 55 liaisons entre 40 villes à travers le monde, avec de toutes nouvelles destinations telles que Milan, Stockholm et Istanbul.

ANA a célébré le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux. Depuis l’inauguration, le 3 mars 1986, de la liaison Tokyo Narita – Guam opérée en Lockheed L-1011 TriStar, la compagnie n’a cessé d’étendre sa présence mondiale grâce au soutien constant de ses clients.

Ce mois-ci, ANA a ouvert trois nouvelles liaisons vers Milan, Stockholm et Istanbul, portant son réseau à 55 routes desservant 40 villes. À fin décembre 2025, le nombre cumulé de passagers transportés sur les vols internationaux atteignait près de 170 millions.

ANA prévoit d’accroître de 30 % le volume de ses activités internationales passagers et cargo d’ici l’exercice 2030 par rapport à l’exercice 2025.

En 2026, la compagnie prendra progressivement livraison de Boeing 787-9 dotés de nouveaux sièges.

Le 3 mars 2026, une cérémonie commémorative s’est tenue au Terminal 1 de l’aéroport de Tokyo Narita. En prélude à l’événement, une table ronde réunissant des collaborateurs témoins des débuts de la compagnie a permis d’évoquer la passion des équipes de terrain qui ont façonné ces 40 années d’histoire internationale. La cérémonie a été rythmée par une performance traditionnelle de tambours « Choshi Hane-Daiko » de Narita.

Au départ du vol NH881 (Narita–Perth), les employés se sont rassemblés sur le tarmac pour saluer l’appareil en brandissant une banderole. Tous les passagers voyageant ce jour-là ont reçu un autocollant commémoratif, tandis que les passagers du vol à destination de Perth se sont vu offrir un certificat d’embarquement ainsi qu’une étiquette bagage exclusive.

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