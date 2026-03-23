Article publié le 23 mars 2026 par David Dagouret

Un atterrissage de routine a viré au cauchemar ce matin à LaGuardia : la collision entre un CRJ-900 d'Air Canada Express et un véhicule de secours a coûté la vie aux deux pilotes

Tragédie à New York : Collision mortelle entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers © Auteur de la photographie

L'aéroport de New York LaGuardia (LGA) a été le théâtre d'un accident dramatique ce matin du 23 mars 2026. Un Bombardier CRJ-900 de la compagnie Air Canada Express (opéré par Jazz Aviation) est entré en collision avec un véhicule de secours sur la piste peu après son atterrissage.



Le vol, en provenance de Montréal (YUL), transportait 76 passagers et 4 membres d'équipage. L'appareil concerné est immatriculé C-GNJZ.



Selon les premières informations issues de l'enquête et des enregistrements de la tour de contrôle, l'accident s'est produit après l'atterrissage de l'avion.



Un contrôleur aérien aurait autorisé un camion de pompiers de l'aéroport à traverser la piste active au moment précis où l'aéronef terminait sa course. L'équipage n'a pas pu éviter le choc violent avec le véhicule de secours.



Le bilan est extrêmement lourd :

Les deux pilotes canadiens ont perdu la vie dans l'impact.

Parmi les pompiers présents dans le camion, quatre personnes sont actuellement dans un état sérieux et ont été transportées vers les centres hospitaliers les plus proches.

Concernant les passagers de l'avion, il y aurait 9 personnes blessées sans plus de précision sur l'état de santé.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) et la FAA ont immédiatement dépêché des équipes sur place.

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