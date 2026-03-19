Vietnam Airlines finalise sa commande de 50 Boeing 737 Max

Article publié le 19 mars 2026 par David Dagouret

Vietnam Airlines choisit le Boeing 737 Max 8 pour moderniser sa flotte monocouloir. Une commande stratégique de 50 appareils pour soutenir la croissance du réseau en Asie.

Boeing et Vietnam Airlines ont annoncé que la compagnie aérienne nationale vietnamienne a finalisé sa première commande de Boeing 737 Max. L'ajout du 737 Max 8 permettra à Vietnam Airlines de concrétiser ses projets de développement de son réseau domestique et régional, alors que la demande de transport aérien continue de croître en Asie du Sud-Est.

Vietnam Airlines exploite une flotte de 100 avions, dont 65 appareils monocouloirs, desservant 97 routes vers 21 destinations domestiques et 29 destinations internationales, assurant ainsi la liaison entre le Vietnam et les destinations les plus prisées au monde.

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