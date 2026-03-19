Actualité aéronautique

Volotea renouvelle la ligne Tarbes-Lourdes-Paris-Orly jusqu'en 2030

Article publié le 19 mars 2026 par David Dagouret

Volotea remporte l'appel d'offres pour la liaison stratégique entre l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Paris-Orly. Un contrat de quatre ans avec 910 000 sièges offerts.

Airbus A319 Volotea

Airbus A319 Volotea

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Volotea a annoncé avoir été à nouveau sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres par le conseil du syndicat mixte Pyrénia de l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour opérer la liaison Lourdes - Paris-Orly pour une nouvelle période de quatre ans. 

Volotea a remporté le renouvellement de cette liaison stratégique entre Lourdes et Paris-Orly jusqu’en 2030.

Cette route essentielle sera opérée avec un appareil de type Airbus A319 à raison de 2 vols quotidiens représentant une offre d’environ 230 000 sièges par an, soit plus de 910 000 sièges sur quatre ans.

volotea

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