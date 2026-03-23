Actualité aéronautique
TAP Air Portugal : Nouvelles lignes Orlando et Tel Aviv, et Classe Premium en 2026
Article publié le 23 mars 2026 par David Dagouret
TAP Air Portugal annonce l'ouverture de Lisbonne-Orlando, une nouvelle cabine exclusive sur A330/A321LR et 60 ans de présence au Brésil.
TAP Air Portugal a annoncé au salon International du Tourisme portugais (BTL) le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Orlando, qui débutera le 29 octobre 2026. En 2026, TAP célébrera également 60 ans de vols réguliers vers le Brésil, une étape historique dans son exploitation.
En complément de sa croissance transatlantique, TAP étend ses opérations en Europe et au Portugal :
- Lisbonne - Athènes, à partir du 1er juillet, avec cinq vols hebdomadaires (Airbus A320neo en été et Embraer E190 en hiver).
- Lisbonne - Tel Aviv, à partir du 29 mars.
- Les nouvelles routes au départ de Porto —Terceira, Praia et Tel Aviv — viennent compléter ce renforcement de l’offre.
- La liaison Funchal - Faro sera également opérationnelle en hiver, avec deux vols hebdomadaires, et ne sera plus saisonnière.
À l’été 2026, TAP lancera une nouvelle cabine située entre la Classe Affaires et la Classe Économique, disponible sur les Airbus A330 et A321LR. Cette nouvelle classe comptera 12 sièges exclusifs, offrant aux passagers :
- plus d’intimité ;
- check-in, bagages et embarquement prioritaires ;
- fast track ;
- repas premium avec pré-sélection ;
- kit d’agrément exclusif et casque premium ;
- accumulation de miles accrue ;
- plus de flexibilité tarifaire ;
TAP présente une nouvelle carte des vins exclusivement composée de vins portugais, avec 55 sélections choisies parmi près de 1 300 propositions et représentant neuf régions viticoles nationales. Cette carte sera proposée tout au long de 2026 dans huit catégories différentes.
TAP renforce son engagement envers le sport national grâce à deux nouveaux partenariats :
- Compagnie aérienne officielle de l’équipe olympique portugais, accompagnant le cycle olympique jusqu’aux Jeux de Los Angeles 2028.
- Compagnie aérienne officielle de l’équipe nationale de football, soutenant les cycles de la Coupe du Monde 2026 et 2030.
En 2026, TAP organisera la troisième édition de l’Altitude Film Fest, son festival de courts-métrages qui célèbre le talent national et renforce la mission de la compagnie de porter la culture portugaise dans le monde. L’initiative met en avant des films centrés sur la culture, les histoires et la créativité portugaises.
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